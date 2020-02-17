15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1) - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1)

6 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1), System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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