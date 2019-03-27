Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi

5 dakika önce

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir şahıs demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi, System.String[]
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir şahıs demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, 21.45 saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halinde iken bir anda durup aracından indi. Araçtan inen şahıs demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik ikna etme çalışmaları sonucu, şahsı demir korkulukların arkasından alarak polis merkezine götürdü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

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