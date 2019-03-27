15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi
1 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimiİSTANBUL - İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir şahıs demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
İSTANBUL - İstanbul
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir şahıs demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay 21.45 saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa
istikametinde meydana geldi. iddiaya göre bir şahıs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halinde iken bir anda durup aracından indi. Araçtan inen şahıs demir korkuluklara çıkarak öylece bekledi. Köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yarım saat sonra ikna edildi
Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yaklaşık yarım saatlik ikna etme çalışmaları sonucu, şahsı demir korkulukların arkasından alarak polis merkezine götürdü.
Köprüde yoğun trafik yaşandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:28 Kaynak: İHA
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