Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

3 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklarına çıkan kadını gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polis korkuluklara çıkan kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından kadın korkuluklardan indirilerek karakola götürüldü. 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:29 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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