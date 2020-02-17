15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

12 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar etmek isteyen bir kişi, eski bakanlardan Veysel Eroğlu'nun müdahalesiyle ikna edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar etmek isteyen bir kişi, eski bakanlardan Veysel Eroğlu'nun müdahalesiyle ikna edildi.

Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte Özgür T. (31) isimli kişi köprünün korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine müzakereci polis gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı.

Bu arada müzakereler esnasında köprüden geçmekte olan eski bakanlardan Eroğlu aracını durdurarak müzakereye dahil oldu. Eroğlu ve müzakereci polis, Özgür T. isimli kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Köprünün korkuluklarından alınan kişi ifadesi alınmak emniyete götürüldü.

Veysel Eroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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