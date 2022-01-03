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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ

03.01.2022 17:49

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 saat köprü korkuluklarında bekleyen kişi, polis tarafından ikna edilerek, indirildi. İntihar girişimi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa- Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizde de Deniz Polisi botu ile önlem aldı. Polis ekipleri köprü korkuluklarına çıkan kişiyi ikna etmek için uzun süre uğraştı. İntihar girişimi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu Okmeydanı kavşağına kadar uzandı. Haftanın ilk günü evine dönmek isteyenler uzun süre trafikte bekledi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından köprüye çıkan kişi intihardan vazgeçirildi. Korkuluklardan inen kişi bir minibüse bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu Yakası, İntihar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ - Son Dakika
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