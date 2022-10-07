15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ KİTLEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ KİTLEDİ

07.10.2022 12:37

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çelik halatlarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çelik halatlarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat köprünün ayaklarında bekleyen kişi özel harekat polisleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay saat 10.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi mevkii Avrupa yakası istikametinde meydana geldi. İddialara göre köprünün çelik halatlarında yürüyen bir kişiye görenler polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle tek şerit trafiğe kapatılırken, trafik yoğunluğu yaşandı. Güvenlik amaçlı özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Ekiplerin 1 saat süren ikna çalışmaları sonucunda köprünün ayaklarına çıkan kişi aşağıya indirildi. Polis otosuna bindirilen kişi Köprü Koruma Müdürlüğü'ne götürüldü.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ KİTLEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:45 Bakan Kurum'dan muhalefete sert sözler: Ömürleri laklakla geçti, geçmeye de devam ediyor
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında açıklama: Zengin, güçlü bir yasa, gereği neyse onu yapacağız
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis hakkında konuştu: İlla bir görüşelim, konuşalım filan dedi, araya birilerini de soktu
12:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın
12:15 Bakan Soylu açıkladı! İstanbul'da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini eleştirdi: Ortaya attığı bu tez, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor
12:01 Yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık'a eski eşi Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın, nasıl isterse öyle yaşar
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:20 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 13:58:23. #1.11#
SON DAKİKA: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ KİTLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement