Olay saat 10.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi mevkii Avrupa yakası istikametinde meydana geldi. İddialara göre köprünün çelik halatlarında yürüyen bir kişiye görenler polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle tek şerit trafiğe kapatılırken, trafik yoğunluğu yaşandı. Güvenlik amaçlı özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Ekiplerin 1 saat süren ikna çalışmaları sonucunda köprünün ayaklarına çıkan kişi aşağıya indirildi. Polis otosuna bindirilen kişi Köprü Koruma Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ KİTLEDİ - Son Dakika

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