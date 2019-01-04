Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kaza

10 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik aksadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kaza, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçiş güzergahında, 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikametinde trafik aksadı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Avrupa Yakası, Güncel
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