15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kaza
10 dakika önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik aksadı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik aksadı.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçiş güzergahında, 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikametinde trafik aksadı.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:17 Kaynak: AA
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