Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza; trafik kilitlendi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza; trafik kilitlendi

29 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında önünde seyir halindeki araca çarpan otomobil takla attı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza; trafik kilitlendi, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında önünde seyir halindeki araca çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, köprünün Avrupa Yakası İstikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Avrupa Yakası İstikametinde ilerleyen 34 AEZ 083 plakalı otomobili kullanan Burcu A. henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Suna Zihni'nin kullandığı 61 BU 303 plakalı araca çarparak takla attı. Kazada Burcu A. yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı Burcu A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, takla atan araç çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.
"KÜT DİYE BİR SES DUYDUM"
Kazaya karışan sürücü Suna Zihni, "Ben en sol şeritten gidiyordum. Küt diye bir ses duydum. Baktığımda bana çarpan aracın takla attığını gördümö dedi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:51 Kaynak: DHA
Avrupa Yakası, Güncel
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