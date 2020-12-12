15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
12.12.2020 09:50
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci kez uygulandığını hafta sonunda İstanbul'da da denetimler arttırıldı. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, sürücülerin evrak ve izin belgelerini kontrol etti.
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