15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KISITLAMA DENETİMİ - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilk gününde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı. Ekipler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olanların geçişlerine izin verildi.