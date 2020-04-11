15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kontrol noktaları oluşturuldu (2) - Son Dakika

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kontrol noktaları oluşturuldu (2)
6 saat önce
-Ekiplerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçları durdurup kontrol yapması İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa ve Asya yakasında kontrol noktaları oluşturuldu.
-Ekiplerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçları durdurup kontrol yapması İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa ve Asya yakasında kontrol noktaları oluşturuldu. Polis, sokağa çıkma yasağının ihlal edilip edilmediğini denetliyor. (2)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:30 Kaynak: AA
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