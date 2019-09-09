15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde okulun ilk günü oluşan trafik havadan görüntülendi

Trafik kuyruğu Altunizade'ye kadar uzandı

İSTANBUL - İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu. Özellikle Anadoludan Avrupa'ya yoğun araç kuyruğu oluşurken, trafik havadan görüntülendi.

Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde İstanbul'da yine trafik yoğunluğu oluştu. Köprülerde yoğunluk artarken, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08: 00 itibariyle yoğunluk yüzde 45'lere ulaşırken,15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde trafiğin Altunizade'ye kadar ulaştığı ve yoğun araç kuyruğu görülüyor.