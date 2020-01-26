15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Mehmet Keleş tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ece Alça'nın yakınları tarafından alınan cenazesi Kozlu Gasilhanesi'ne götürdü. Alça'nın yarın İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.


- İstanbul
Adli Tıp Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:27 Kaynak: DHA
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