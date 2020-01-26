15 temmuz şehitler köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika

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15 temmuz şehitler köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:38 Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Mehmet Keleş tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ece Alça'nın yakınları tarafından alınan cenazesi Kozlu Gasilhanesi'ne götürdü. Alça'nın yarın İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.
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