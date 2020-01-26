15 temmuz şehitler köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 temmuz şehitler köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika

15 temmuz şehitler köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı

15 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Mehmet Keleş tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ece Alça'nın yakınları tarafından alınan cenazesi Kozlu Gasilhanesi'ne götürdü. Alça'nın yarın İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

15 temmuz şehitler köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı

Adli Tıp Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü
Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi Depremde başına düşen sac parçasıyla öldü Enkaz altında kalan karı kocayı büyük çaba göstererek kurtaran Suriyeli genç, kurtardığı çiftle görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 15:54:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 temmuz şehitler köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]