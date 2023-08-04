15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında tartışma kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında tartışma kamerada

04.08.2023 11:28

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yakasına geçiş istikametinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü ile servis minibüsünün şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobilin yolcu kısmındaki bir kişi, camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalıştı. Olay, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yakasına geçiş istikametinde köprüde ilerleyen otomobilin sürücüsü ile servis minibüsünün şoförü arasında kavga çıktı. O anları başka bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

CAMDAN SARKIP VURMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, sağ şeritten en sol şeride geçen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp önüne aldığı minibüse selektör yakarak yanaştığı görülüyor. Ardından otomobilin yolcu kısmındaki kişi camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalışıyor. Bir süre sonra minibüs sürücüsü hızını yavaşlatıp en sağ şeride geçiyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında tartışma kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Nijer'deki darbecilerden Batı Afrika ülkelerine tehdit
10:59 Nijer'de darbeci askerlerden tehdit: Askeri operasyon düzenlerlerse saldırırız
10:59 Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirle İşlem Görüyor
10:57 Altının gram fiyatı 1.678 liradan işlem görüyor
10:43 iPhone 8 ve iPhone X'e güncelleme gelmeyecek
10:38 Eylülde 2 iPhone modelinin daha fişi çekiliyor: Güncelleme gelmeyecek, değeri yarı yarıya düşecek
10:37 Dolar/TL 26,99 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Dolar haftanın son işlem gününde 26,99'dan işlem görüyor
10:29 Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yatırılıyor
10:27 20 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 11:35:50. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında tartışma kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement