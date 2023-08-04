15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında tartışma kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yakasına geçiş istikametinde köprüde ilerleyen otomobilin sürücüsü ile servis minibüsünün şoförü arasında kavga çıktı. O anları başka bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

CAMDAN SARKIP VURMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, sağ şeritten en sol şeride geçen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp önüne aldığı minibüse selektör yakarak yanaştığı görülüyor. Ardından otomobilin yolcu kısmındaki kişi camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalışıyor. Bir süre sonra minibüs sürücüsü hızını yavaşlatıp en sağ şeride geçiyor.