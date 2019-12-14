15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil yangını - Son Dakika

15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil yangını

6 saat önce

İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Kprüsü Avrupa yakası istikameti Beşiktaş yol ayrımında bir araç aniden yanmaya başladı.

İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Kprüsü Avrupa yakası istikameti Beşiktaş yol ayrımında bir araç aniden yanmaya başladı. Köprüdeki yangın nedeniyle yolda ulaşım durduruldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil yangını

Beşiktaş, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:40 Kaynak: DHA
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