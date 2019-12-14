15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil yangını - Son Dakika

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15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil yangını
6 saat önce
İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Kprüsü Avrupa yakası istikameti Beşiktaş yol ayrımında bir araç aniden yanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:40 Kaynak: DHA
İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Kprüsü Avrupa yakası istikameti Beşiktaş yol ayrımında bir araç aniden yanmaya başladı. Köprüdeki yangın nedeniyle yolda ulaşım durduruldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
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