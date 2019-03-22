Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı- 2

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı- 2

34 dakika önce

Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı- 2, System.String[]
Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı.

TEM otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen polis aracı, saat 10.30 sıralarında köprü üzerinde yanmaya başladı. Yangın nedeniyle köprüde trafik durdu. Yangına sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekibi de sevkedildi. Yangın söndürülürken köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Yanan aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:52 Kaynak: DHA

İstanbul, Polis, TEM Otoyolu, Güncel
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