15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı-3
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Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı.
Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
- 15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı. TEM
otoyolu Edirne
istikametinde ilerleyen polis aracı, köprü üzerinde yanmaya başladı. Yangın nedeniyle köprüde trafik durdu. Yangına sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekibi de sevkedildi. Yangın söndürülürken köprüde trafik yoğunluğu sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:39 Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
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