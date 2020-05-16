15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetime başladı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ardından boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetime başladı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında 15 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilmeye başladı. Kısıtlama nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetime başladı. Ekipler, bir yakadan diğerine geçecek olan sürücü ve yolculara kimlik kontrolü yaparak kontrol etti. Kontrollerde çoğunluğunun sağlık çalışanı olduğu belirlenen sürücülerin geçişine izin verilirken kısıtlamaya uymadan trafiğe çıkan kişi ve kişilere cezai işlem uygulandı. Kısıtlama 19 Mayıs gecesi saat 24.00'de son bulacak. - İSTANBUL