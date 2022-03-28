Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay... Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki otomobilden atlamak istedi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay... Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki otomobilden atlamak istedi

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçta bulunan arkadaşı ile tartışan kadın kapıyı açarak atlamak istedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilde bulunan arkadaşı ile tartışan bir kadın kapıyı açarak araçtan atlamak istedi. Araç içerisinde bulunanları kadını ikna etmeye çalışması ve yaşananlar başka bir otomobil de bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde arkadan ilerleyen araçların selektör ve korna yaparak tehlikeli anlar yaşadığı da görüldü.