Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay... Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki otomobilden atlamak istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay... Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki otomobilden atlamak istedi

28.03.2022 14:02

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay... Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki otomobilden atlamak istedi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçta bulunan arkadaşı ile tartışan kadın kapıyı açarak atlamak istedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay... Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki otomobilden atlamak istedi

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçta bulunan arkadaşı ile tartışan kadın kapıyı açarak atlamak istedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilde bulunan arkadaşı ile tartışan bir kadın kapıyı açarak araçtan atlamak istedi. Araç içerisinde bulunanları kadını ikna etmeye çalışması ve yaşananlar başka bir otomobil de bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde arkadan ilerleyen araçların selektör ve korna yaparak tehlikeli anlar yaşadığı da görüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı feci kaza: 2 yaralı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı feci kaza: 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay... Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki otomobilden atlamak istedi - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:43 Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi!
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:39 Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor!
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 14:27:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay... Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki otomobilden atlamak istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement