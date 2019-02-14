Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı Sona Erdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı Sona Erdi.

11 dakika önce

IHAAW105711-ASA/14-02-2019- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı sona erdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı Sona Erdi., System.String[]
IHAAW105711-ASA/14-02-2019

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı sona erdi. Paketi inceleyen uzman ekipler, herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Paketin boş olduğunun anlaşılmasıyla köprü trafiği normale döndü. 14.02.2019 10: 57: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

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