15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı Sona Erdi.
11 dakika önce
IHAAW105711-ASA/14-02-2019- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı sona erdi.
IHAAW105711-ASA/14-02-2019
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı sona erdi. Paketi inceleyen uzman ekipler, herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Paketin boş olduğunun anlaşılmasıyla köprü trafiği normale döndü. 14.02.2019 10: 57: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:03 Kaynak: İHA
15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı
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