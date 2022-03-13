15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ - Son Dakika
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

13.03.2022 11:19

İSTANBUL'da aniden bastıran kar yağışının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan sürücüler güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'da aniden bastıran kar yağışının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan sürücüler güçlükle ilerledi.

İstanbul'da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ile birlikte yollar bir anda beyaza büründü. Yağışın etkili olduğu dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi. Yoldaki kar küreme çalışmalarına rağmen yolların kısa sürede karla kaplandığı görüldü. Köprü üzerindeki kar ve tipi nedeniyle sürücüler yavaş yavaş ilerleyerek yollarına devam etti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ - Son Dakika


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