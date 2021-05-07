15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücülere trafik haftası hediyesi - Son Dakika

Karayolu Trafik Haftası kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde sürücülere içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu paket verildi. Ayrıca sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde yaptığı denetimler sırasında sürücülere Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Araç içindekilerin önce izin belgeleri kontrol edildi ardından içinde kırmızı düdük, not defteri, şapka ve broşürlerin bulunduğu bir paket hediye edildi. Bir sürücü, yapılan denetim ve uyarılarla ilgili, "Çok gerekli, kesinlikle daha çok kontrol ve uyarı olması lazım. Arka koltukta da kemer takılmasının daha çok bilinçlendirilmesi lazım. Onun için de böyle bir bilinçlendirme çok güzel" dedi. Öte yandan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde Cesur ve Kahraman isimli polis maketleri ile maket polis arabası, etkinliklere dahil oldu. Yapılan denetim ve bilgilendirmeler havadan da görüntülendi.

- İstanbul