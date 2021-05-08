Son dakika haber... 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ - Son Dakika

Son dakika haber... 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
08.05.2021 10:10
Son dakika gelişmesine göre Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının 9. gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının 9. gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.
Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 9. gününde ekiplerin denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlere çevik kuvvet ekipleri de katıldı. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olmasına rağmen trafik kurallarını ihlal eden 2 sürücüye ceza kesildi.
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