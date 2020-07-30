15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik polislerinden hediyeli bilgilendirme - Son Dakika

KURBAN Bayramı öncesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri drone ile trafik denetimi yaptı. Ekipler, ayrıca durdurdukları araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve içinde trafik ile ilgili bilgilendirmeler bulunan çikolatalardan dağıttı.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde drone ile trafik denetimi yaptı. Trafik polisleri ayrıca bu noktadan geçen sürücülere broşürler vererek uyarılarda bulundu. Araç içindeki çocuklara ise kırmızı düdükler ve içinde trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmeler bulunan çikolatalar dağıtıldı. Çocuklar ve sürücüler hediyelerden ve bilgilendirmelerden memnun kaldı.

"DENETİMLERİ ARTIRDIK"

Komiser Yardımcısı Demet Çıtlak, alınan tedbirler ile ilgili, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında şehrin başlıca noktalarında, ana arterlerde, köprülerde, tünellerde, şehrin giriş ve çıkış noktalarında birçok tedbir planı oluşturduk. Bu noktalarda hem trafik ekiplerimiz hem motorize unsurlarımız hem de yaya personellerimizi görevlendirdik. Buna ilaveten büro personellerimizi de Kurban Bayramı süresince trafik ekiplerimize takviye ettik. Aynı zamanda havadan drone ve helikopter ile de trafik denetimlerimizi arttırdık" dedi.

"KURALLARA UYALIM"

Çıtlak, "Bugün burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durdurduğumuz her sürücüye emniyet kemeri takılı bir şekilde trafikte seyretmeleri, cep telefonu kullanmadan trafikte seyretmeleri, aynı zamanda hız yapmadan araç kullanmaları yönünde uyarılarımızı yaparken minik misafirlerimize kırmızı düdüklerimizi teslim ettik. Onlar bizim gönüllü trafik polislerimiz. Ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerinde biz varmışçasına düdükleriyle ikaz eden trafik polislerimize düdüklerini teslim ettik. Bunun yanı sıra elimde gördüğünüz kutuda, trafik kurallarını hatırlatan bayram çikolatalarımız mevcut. Bu kurallardan bir kaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Aşırı hız yapmayalım, takip mesafesini koruyalım, geçiş önceliğine uyalım, kış lastiği kullanalım, okul geçitlerinde yavaşlayalım şeklinde. Bu trafik kurallarını hatırlatan bayram çikolatalarımızı da teslim ettik" diye konuştu.

"BABAMI UYARIYORUM"

Araç içinde bulunan 8 yaşındaki Elif Öykü polislerin kendisine verdiği hediyeler ile ilgili, "Babam hızlı gittiği zaman 'Baba hızlı gitme.' diyorum. Emniyet kemerimi takıyorum. Bence gayet güzel olmuş. Çok güzeldi. Çikolataların içindeki mesajları daha okumadım, okuyacağım. Trafikte uymamız gereken kurallar yazıyor" dedi.