Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası - Son Dakika

Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası

28.12.2020 09:03

Bir son dakika haberine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kaza nedeniyle trafik aksadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kaza nedeniyle trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, köprü üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 GP 2566 plakalı otomobil ile 34 NNJ plakalı araç, çarpıştı.

Kazada, 34 GP 2566 plakalı otomobil devrilirken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada, köprüdeki 2 şerit trafiğe kapatıldı.

Trafik yoğunluğu oluşan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, araçların kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası
Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası
Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası
Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Otomobil, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den sarı alarm! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu İki aile arasındaki yaşanan silahlı kavgada kadınlar kurşunların hedefi oldu: 1 ölü, 2 yaralı Yaptığı canlı yayında "İntihar edeceğim" dedi, ertesi gün evinde ölü bulundu Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
27 yıl sonra doğduğu topraklara dönen Azeri nine, toprağı öptü! Duygulandıran anlar kamerada 27 yıl sonra doğduğu topraklara dönen Azeri nine, toprağı öptü! Duygulandıran anlar kamerada         
08:43
Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı         
08:31
Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz         
08:07
Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi         
07:28
İngiltere Ticaret Bakanı: Türkiye'yle salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız İngiltere Ticaret Bakanı: Türkiye'yle salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız         
02:42
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi         
22:38
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti         
20:17
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
18:05
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu         
17:28
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 09:29:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei