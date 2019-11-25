Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

6 saat önce

Yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından, ders zili yeniden çaldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi, System.String[]

Yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından, ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde çile yeniden başladı.


Yurt genelinde 15 Kasım Cuma günü bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından, ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Altunizade'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
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