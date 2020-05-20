15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

-Genel ve detay görüntüler

Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi

Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek

Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu