SOKAĞA çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.50 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı. Araç trafiğinin Acıbadem'den başladığı görüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika