Üye Girişi
Son dakika haberi: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Son dakika haberi: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

21.06.2021 08:24

Edinilen son dakika haberine göre SOKAĞA çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kademeli normalleşme sürecinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 08.12'de yüzde 56 oldu.

Son dakika haberi: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi 09:37 Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen talihsiz adam ağır yaralandı! O anlar saniye saniye görüntülendi 09:04 Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen talihsiz adam ağır yaralandı! O anlar saniye saniye görüntülendi Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı 08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı
ABD'de şiddetli fırtına facia getirdi! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti 08:16 ABD'de şiddetli fırtına facia getirdi! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum 08:08 Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı 07:53 Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı 07:44 Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi 07:36 A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi

Son Dakika Haberleri
09:36 Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi
09:36 Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk
09:31 Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı
09:03 Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen talihsiz adam ağır yaralandı! O anlar saniye saniye görüntülendi
08:45 Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı
08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı
08:20 Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?
07:43 Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı
07:34 İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı "Söz seni güreştireceğim" demişti
07:32 Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı
Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk         
09:37
Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı         
09:31
Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı         
08:45
Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?         
08:20
Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş         
08:16
A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30 A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30         
07:57
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun         
07:39
İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı "Söz seni güreştireceğim" demişti         
07:34
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı         
07:33
Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti         
18:31
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu         
16:21
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 09:45:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement