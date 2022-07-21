15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı

21.07.2022 17:07

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsü, aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp yerde sürüklendi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, motosikletin alev alması sonucu olay yerinde göz gözü görmedi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi girişi Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra yerde sürüklenip alev aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza yapan motosiklet alev aldı

SÜRÜCÜ YARA ALMADI

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yükselen alevler nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Edirne istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza yapan motosiklet alev aldı

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Diğer sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri, motosikletteki yangını kısa sürede söndürdü. Çalışmaların ardından trafik akışı normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza yapan motosiklet alev aldı
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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa KÖPRÜ GİRİŞİNDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALDI; TRAFİK OLUŞTU KÖPRÜ GİRİŞİNDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALDI; TRAFİK OLUŞTU
Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı - Son Dakika
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