15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler

6 saat önce

2020 yılına İstanbul'un eşsiz boğaz manzarası eşliğinde girmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler, System.String[]
2020 yılına İstanbul'un eşsiz boğaz manzarası eşliğinde girmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.

Yeni yıla İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde girmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Yeni yıla girmeye saniyeler kala araçlarından inen İstanbullular soğuk havaya aldırmadan boğazdaki gemilerden ve sahilden atılan havai fişeklerin oluşturduğu görsel şöleni izledi. Öte yandan, köprü koruma polisleri araçların köprü üzerinde durarak trafik oluşturmaması için yoğun önlemler aldı. Köprü giriş ve çıkışlarında çok sayıda polis memuru görevlendirildi. Bazı araç sahipleri ise yasağa rağmen köprü üzerinde durarak havai fişek gösterisini izledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaya olarak girmek isteyen vatandaşların ise geçişlerine izin verilmedi.


- İstanbul
İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
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