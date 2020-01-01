15 temmuz şehitler köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 temmuz şehitler köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika

15 temmuz şehitler köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler

6 saat önce

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA2020 yılına İstanbul'un eşsiz boğaz manzarası eşliğinde girmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

2020 yılına İstanbul'un eşsiz boğaz manzarası eşliğinde girmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.

Yeni yıla İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde girmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Yeni yıla girmeye saniyeler kala araçlarından inen İstanbullular soğuk havaya aldırmadan boğazdaki gemilerden ve sahilden atılan havai fişeklerin oluşturduğu görsel şöleni izledi. Öte yandan, köprü koruma polisleri araçların köprü üzerinde durarak trafik oluşturmaması için yoğun önlemler aldı. Köprü giriş ve çıkışlarında çok sayıda polis memuru görevlendirildi. Bazı araç sahipleri ise yasağa rağmen köprü üzerinde durarak havai fişek gösterisini izledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaya olarak girmek isteyen vatandaşların ise geçişlerine izin verilmedi.

15 temmuz şehitler köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi
Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı Ucuz ekmek sattığı için davalık oldu! Yeni yılda da yüzleri güldürecek Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi

Son Dakika Haberleri
15:12 Tayland'a gitmek üzere Litvanya'dan yola çıkan bisikletli Osmaniye'de mola verdi - Son Dakika
15:11 DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
15:10 Tel Abyad'da bombalı araçlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
15:10 Vekiller 4 kişinin hayatını kaybettiği binada incelemelerde bulundu - Son Dakika
15:10 Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
15:00 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Son Dakika
14:30 Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 15:16:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 temmuz şehitler köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]