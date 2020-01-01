15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YENİ YILA BÖYLE GİRDİLER - Son Dakika
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YENİ YILA BÖYLE GİRDİLER

6 saat önce

Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA2020 yılına İstanbul'un eşsiz boğaz manzarası eşliğinde girmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YENİ YILA BÖYLE GİRDİLER, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

2020 yılına İstanbul'un eşsiz boğaz manzarası eşliğinde girmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.

Yeni yıla İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde girmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Yeni yıla girmeye saniyeler kala araçlarından inen İstanbullular soğuk havaya aldırmadan boğazdaki gemilerden ve sahilden atılan havai fişeklerin oluşturduğu görsel şöleni izledi. Öte yandan, köprü koruma polisleri araçların köprü üzerinde durarak trafik oluşturmaması için yoğun önlemler aldı. Köprü giriş ve çıkışlarında çok sayıda polis memuru görevlendirildi. Bazı araç sahipleri ise yasağa rağmen köprü üzerinde durarak havai fişek gösterisini izledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaya olarak girmek isteyen vatandaşların ise geçişlerine izin verilmedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons 1(Gamze ŞİMŞEK)

-Muhabir anons 2(Gamze ŞİMŞEK)

-Köprüde bulunan vatandaşlar ile röp.

-Köprüde bekleyen araçlar

-Havai fişek gösterilerini izleyen vatandaşlar

-Köprüye yaya olarak girmek isteyen vatandaşlar

-Boğazdaki havai fişek gösterileri

-Köprüde görevli polis ekipleri

-Genel ve detay

01.01.2020 - 02.45 Haber Kodu : 200101063

01.01.2020 - 02.37 Haber Kodu : 200101057


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:12 Kaynak: DHA
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