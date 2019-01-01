Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi

14 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendiİSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.
Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2019'a saniyeler kala köprüyü kullanan sürücüler havai fişek gösterisi altında ilerledi. Köprünün ışıl ışıl görüntüsünün yanında havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Doyumsuz manzara oluşturan o anlar havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

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