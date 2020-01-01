15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.


Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2020'ye saniyeler kala köprüyü kullanan sürücüler havai fişek gösterisi altında ilerledi. Köprünün ışıl ışıl görüntüsünün yanında havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Doyumsuz manzara oluşturan o anlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
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