15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi - Son Dakika

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi
6 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.
Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2020'ye saniyeler kala köprüyü kullanan sürücüler havai fişek gösterisi altında ilerledi. Köprünün ışıl ışıl görüntüsünün yanında havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Doyumsuz manzara oluşturan o anlar havadan görüntülendi.
(İHA)
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