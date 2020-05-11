15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu gözlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu gözlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler de bugün itibarıyla kontrollü şekilde faaliyete geçiyor. İşlerine gitmek için sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanırken trafik yoğunluğu saat 08.00'da yüzde 11, 08.30'da yüzde 15 olarak ölçüldü.

- İstanbul

Koronavirüs, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 08:46 Kaynak: DHA


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