Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan silahlı şahıs adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan silahlı şahıs adliyeye sevk edildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan silahlı şahıs adliyeye sevk edildi

1 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan silahlı şahıs adliyeye sevk edildiİSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı bir şahıs, aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engelledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan silahlı şahıs adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı bir şahıs, aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engelledi. Şahıs 1.5 saat süren ikna çabaları sonucu silahını denize atarak polise teslim oldu. B.A. adlı şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa istikametinde gece saatlerinde B.A. isimli şahıs aracını köprünün ortasında durdurmuş ve elinde silahla araçtan inmişti. Silah ile araçların geçişini engelleyen şahıs, 1.5 saat boyunca köprüde trafiğin çift yönlü olarak durmasına neden olmuştu. İkna edilen şahıs polis tarafından gözaltına alınırken köprü de trafiğe açılmıştı.

Gözaltına alınan B.A., Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Şahıs buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan silahlı şahıs adliyeye sevk edildi

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
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