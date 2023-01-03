Sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan başıboş köpek için seferber oldu - Son Dakika
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Sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan başıboş köpek için seferber oldu

05.01.2023 11:20

Bir sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Hızla giden araçların arasında kalan köpeği fark eden sürücüler yavaşlayarak köpeği korudu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

15 Temmuz şehitler Köprüsü'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda köprü üzerine çıkan sokak köpeği Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçmeye çalıştı. Hızla giden araçların arasında gitmeye çalışan köpeği fark eden sürücüler yavaşlayarak olası bir kazanın önüne geçti.

BİR TÜRLÜ YAKAMALAYAMADILAR

Motosiklet sürücüleri de köpeği yakalamak için çalıştı ancak başarılı olamadı. Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine görevliler geldi. Köpek yakalanarak köprüden götürüldü. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

GÜVENLİ ŞERİT OLUŞTURDULAR

Görüntülerde, köpeği fark eden sürücünün yavaşlayarak güvenli şerit oluşturması görülüyor. Daha sonra da yetkililer gelerek köpeği köprü üzerinden alarak götürüyor.

İşte o ana ilişkin kareler;

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir garip olay! Sürücüler başıboş köpek için seferber oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir garip olay! Sürücüler başıboş köpek için seferber oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir garip olay! Sürücüler başıboş köpek için seferber oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir garip olay! Sürücüler başıboş köpek için seferber oldu
Kaynak: DHA
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Anadolu Yakası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan başıboş köpek için seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan başıboş köpek için seferber oldu - Son Dakika
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