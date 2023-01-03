Sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan başıboş köpek için seferber oldu

15 Temmuz şehitler Köprüsü'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda köprü üzerine çıkan sokak köpeği Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçmeye çalıştı. Hızla giden araçların arasında gitmeye çalışan köpeği fark eden sürücüler yavaşlayarak olası bir kazanın önüne geçti.

BİR TÜRLÜ YAKAMALAYAMADILAR

Motosiklet sürücüleri de köpeği yakalamak için çalıştı ancak başarılı olamadı. Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine görevliler geldi. Köpek yakalanarak köprüden götürüldü. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

GÜVENLİ ŞERİT OLUŞTURDULAR

Görüntülerde, köpeği fark eden sürücünün yavaşlayarak güvenli şerit oluşturması görülüyor. Daha sonra da yetkililer gelerek köpeği köprü üzerinden alarak götürüyor.

İşte o ana ilişkin kareler;