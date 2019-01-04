15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirleme Kaza
50 dakika önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza saat 13.00 sıralarında Avrupa
'dan Anadolu yakasına geçişte meydana geldi. Bir otomobil aynı şeritte ilerleyen önündeki otomobile arkadan çarptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda daha arkadan gelen otomobiller de peş peşe çarpıştı. 7 aracın karıştığı kazada araçlar hasar görürken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, kazaya karışan araçların köprü üzerinden kaldırılmasıyla normale döndü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:49 Kaynak: DHA
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