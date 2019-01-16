Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirleme Kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirleme Kaza

44 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirleme Kaza, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza meydana geldiğini gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak kazayı kaldırma çalışmalarına başladı. Kazayı görerek yavaşlayan meraklı sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekici yardımıyla köprü çıkışına çekilerek yol trafiğe açıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

Avrupa, 3. Sayfa
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