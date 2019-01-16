15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirleme Kaza
37 dakika önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza Kazayı görüp yavaşlayan meraklı sürücüler trafik yoğunluğu oluşturduİSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
Kazayı görüp yavaşlayan meraklı sürücüler trafik yoğunluğu oluşturdu
İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa
'ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken trafik yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza meydana geldiğini gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak kazayı kaldırma çalışmalarına başladı. Kazayı görerek yavaşlayan meraklı sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekici yardımıyla köprü çıkışına çekilerek yol trafiğe açıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:24 Kaynak: İHA
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