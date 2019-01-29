Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirleme Kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirleme Kaza

16 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirleme Kaza, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, bölgede trafik durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak araçları kaldırma çalışmalarına başladı. Kazayı görerek yavaşlayan meraklı sürücüler nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

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