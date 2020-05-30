15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İlkay DİKİCİ-İSTANBUL-DHA Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetim yaptı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İlkay DİKİCİ-İSTANBUL- DHA Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetim yaptı. Denetimler drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kurdukları noktalarda denetleme yaptı. Denetleme noktalarının kurulduğu yerlerden birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya giriş noktasıydı. Araçları durduran polis ekipleri sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti. Denetleme sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girmesi yasak olan sebze taşıyan kamyon sürücüsüne ceza kesildi. Denetim drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 09:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi - Son Dakika

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