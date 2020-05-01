15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle 1 Mayıs ve haftasonu boyunca sürecek olan 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla 15 Temmuz Köprüsü'nde denetimler esnasında trafik yoğunluğunun olması dikkat çekti.

Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. Köprü girişinde polis denetimlerini arttırdığı görülürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 3 gün boyunca sürecek yasağın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı. Gün içerisinde çok sayıda otomobilin geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan görüntülendi.

(Mustafa Biçer/İHA)