15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim ve çalışma havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sabah saatlerinde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı. Ekipler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların geçişlerine izin verildi.