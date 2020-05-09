15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim ve çalışma havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sabah saatlerinde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı. Ekipler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların geçişlerine izin verildi.

Yasağın başlamasıyla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformda araç sayım sistemleri ve TAK'ın kurulması için iş makineleriyle çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında ulaşım 3 şeride düşürülerek kontrolü geçiş sağlanacak. Köprüdeki çalışmaların 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor. Gece başlayan çalışmalar devam ediyor. Köprüdeki denetim ve çalışma havadan da görüntülendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:21 Kaynak: DHA


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