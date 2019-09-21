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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi trafiği durma noktasına getirdi

49 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi trafiği durma noktasına getirdi Bir baba, küçük kızına dürbün yardımıyla intihar girişimini izlettiİSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen intihar girişimi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi trafiği durma noktasına getirdi

Bir baba, küçük kızına dürbün yardımıyla intihar girişimini izletti

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen intihar girişimi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek korkuluklardan indirilirken, bir babanın küçük kızına intihar teşebbüsünü dürbün yardımıyla izletmesi görenleri hayrete düşürdü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir şahsın köprü korkuluklarına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sonuç vererek şahıs korkuluklardan indirildi. Ekiplerce gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

İntihar teşebbüsü nedeniyle durma noktasına gelen trafik ise normale döndü. Ekipler şahsı ikna etme çalışmaları sırasında kameralara yansıyan bir görüntü ise pes dedirtti. Bir babanın küçük kızına intihar teşebbüsünü dürbün yardımıyla izletmesi görenleri hayrete düşürdü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi trafiği durma noktasına getirdi

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:34 Kaynak: İHA
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